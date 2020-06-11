Деньги будут у нас до конца года

Украинское правительство рассчитывает, что международные партнеры Украины в этом году выделят сразу несколько миллиардов гривен помощи

Об этом во время брифинга заявил глава Национального банка Яков Смолий, передает Politeka.

«Сегодня поступит транш (МВФ – Ред.) в размере 2,1 миллиард долларов США. Это открыто доступ к финансированию от Всемирного банка и Евросоюза, 500 млн которого уже поступили на счета правительства», - отметил он.

Вместе с тем глава НБУ уточнил, что до конца года ожидаются новые поступления.

«До конца года ожидается, что общий объем финансирования будет составлять более пяти миллиардов долларов США. Большинство из них – от Международного валютного фонда. Эти деньги дадут возможность в полном объеме профинансировать бюджетные траты, направленные на преодоление негативных последствий от вируса из Китая и карантина», - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, стало известно, что будет с курсом доллара после выделения Украине нового транша от МВФ

Глава Минфина Сергей Марченко накануне предупредил украинцев, что нынешняя экономическая ситуация не будет способствовать укреплению гривны и отметил, что курс доллара мог вырасти до отметки в 40 грн/$.

Но после информации о том, что МВФ уже перечислил Украине первый транш в размере $2,1 млрд, эксперты прогнозируют небольшое укрепление национальной валюты.

Напомним, что гривна ударит по курсам доллара и евро, украинцев предупредили о скачке после выходных: "Перевалит за 30".

Также Politeka писала, что миллионы людей станут нищими уже в этом году, важное предупреждение.

А еще Politeka сообщала, что курс доллара добьет украинцев, Минфин поразил новым прогнозом: "Скачок до 40 гривен...".