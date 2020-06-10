Стало известно, что будет с курсом доллара после выделения Украине нового транша от МВФ

Об этом пишет Дело.

Глава Минфина Сергей Марченко накануне предупредил украинцев, что нынешняя экономическая ситуация не будет способствовать укреплению гривны и отметил, что курс доллара мог вырасти до отметки в 40 грн/$.

Но после информации о том, что МВФ уже перечислил Украине первый транш в размере $2,1 млрд, эксперты прогнозируют небольшое укрепление национальной валюты.

По словам Тараса Козака, после транша курс доллара может опуститься до отметки в 26 грн/$. Он также порекомендовал украинцам продавать доллары и ОВГЗ.

Аналогичный прогноз озвучил другой аналитик Вадим Иосуб.

"В течение ближайшей недели мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн/доллар", - предупредил он.

Экономист Андрей Шевчишин, в свою очередь, утверждает, что выделение Украине транша не сильно повлияет на курс доллара. Он предположил, что американская валюта будет торговаться в диапазоне 25,8 - 26,5 грн/$.

Он также добавил, что меморандум сотрудничества с МВФ практически не оказывает влияния на рынок, передает Сегодня.

"Участники рынка не спешат открывать торги, предпочитая посмотреть на движение рынка и выбрать наилучший момент. При этом долгожданное одобрение советом управляющих МВФ новой программы поддержки Украины практически не оказывает влияния на рынок, так как это событие уже заложено в курс", – утверждает Шевчишин в общении с журналистами.

По словам аналитика, несмотря на выделение транша, экономические прогнозы для Украины остаются неутешительными.

"После получения транша МВФ Украина также ожидает поступления средств от Еврокомиссии и Всемирного банка. Тем не менее, определяющим для валютного рынка будет решение НБУ по процентной ставке. После опубликованных данных Укрстата по майской инфляции в 0,3%, сформированной за счет падения цен на энергоносители, НБУ имеет все весомые аргументы для снижения учетной ставки. Перспективу снижения ставки также зафиксировал Минфин, разместив трехмесячные и шестимесячные ОВГЗ с доходностью ниже 10%. Понижение учетной ставки даст дополнительную ликвидность рынку и это может надавать на гривню. Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться в диапазоне 26,5-26,8 грн/долл.", – резюмировал Шевчишин в комментарии журналистам.

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