Спекотне літо – час пляжного сезону, спокусливих купальників і мокрих майок. Зірки, як правило слідують трендам, і радують своїх шанувальників гарячими фото

Politeka.net зібрала добірку самих жарких фото популярних зірок в мокрих майках, футболках і кофтах.

Українська співачка Тіна Кароль засвітилася в мокрій майці, коли знімала черговий кліп. Красуня плавала в басейні, після чого спокусливо випригувала з нього.

Настя Каменських нещодавно теж поділилася жарким кадром в білому мокрому боді. Варто відзначити, що свої груди співачка завбачливо прикрила своїм логотипом.

Українська зірка Даша Астаф'єва ніколи не соромилася фотографуватися оголеною, а вже тим більше в мокрій майці. У мережі можна знайти багато подібних фото, а під час прямого ефіру з Ольгою Поляковою вони влаштували справжнє змагання мокрих майок. Зірки зняли білизну, намочили одяг і засвітили свої принади на камеру.

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила не відставати від колег і теж сфотографуватися в мокрій футболці.

Екс-солістка групи «Блестящие» Ольга Орлова нещодавно теж засвітила груди в мокрому білому топі.

Любить епатувати публіку і нова дружина Олександра Цекало, художниця Дарина Ервін. Нещодавно вона показала, чим спокусила продюсера.

Українська модель Альона Омович одного разу показала свої принади у всій красі, коли намочила в морі свою білу кофтину.

А ось ангел Victoria’s Secret Келлі Гейл не соромиться купатися в білій майці на громадських пляжах.

Нагадаємо, що Кароль розбурхала видом в "траурному" платті:"Балан залишився в минулому".

А ще Politeka писала, що безсоромна Каменських розкрила парео і блиснула пишними формами: «Стає гаряче».

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