Українська виконавиця Настя Каменських блиснула бездоганними формами під час відпочинку вдома

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«На вулиці стає жарко», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на знімку Каменських позує в білому купальнику, розкривши своє парео. Уточнимо, що фотографія сподобалася далеко не всім її шанувальникам, про що говорять коментарі.

«Лялечка», «боже, яка краса», «побачив би на пляжі – щелепа відвисла», «красуня», «труси дуже погано сидять», «я теж помітила,що такі труси толтко псують її фігуру.Але на смак і колір....», «бомба», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Настя Каменських порадувала шанувальників грайливим домашнім чином. Популярна українська співачка опублікувала новий знімок у своєму Instagram.

Так, зірка звернулася до своїм шанувальникам і розповіла їм про свій майбутній ефірі.

«Від кожного прямого ефіру з вами я отримую величезне задоволення! Тому проведу ще один вже завтра о 20:00! Я поділюся особистим досвідом досягнення цілей!», - написала Каменських.

Вона пообіцяла розповісти про мотивації та успішному тайм-менеджменті, а також про те, як йти до своїх мрій. Свій пост Настя супроводила милою домашньої фотографією. На ній зірка сидить на підлозі в «рваних» джинсах і ніжною різнобарвною толстовці.

Нагадаємо, радісна Каменських оголила живіт і показала відео: «Вагітна».

Як повідомляла Politeka, тренер Насті Каменських показав, як правильно віджиматися.

Також Politeka писала, що Потап приголомшив домашнім фото Каменських без макіяжу і понтів.