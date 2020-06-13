Жаркое лето – время пляжного сезона, соблазнительных купальников и мокрых маек. Звезды, как правило следуют трендам, и радуют своих поклонников горячими фото

Politeka.net собрала подборку самых жарких фото популярных звезд в мокрых майках, футболках и кофтах.

Украинская певица Тина Кароль засветилась в мокрой майке, когда снимала очередной клип. Красотка плавала в бассейне, после чего соблазнительно выпрыгивала из него.

Настя Каменских недавно тоже поделилась жарким кадром в белом мокром боди. Стоит отметить, что свою грудь певица предусмотрительно прикрыла своим логотипом.

Украинская звезда Даша Астафьева никогда не стеснялась фотографироваться обнаженной, а уж тем более в мокрой майке. В сети можно найти много подобных фото, а во время прямого эфира с Ольгой Поляковой они устроили настоящее соревнование мокрых маек. Звезды сняли белье, намочили одежду и засветили свои прелести на камеру.

Телеведущая Леся Никитюк решила не отставать от коллег и тоже сфотографироваться в мокрой футболке.

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова недавно тоже засветила грудь в мокром белом топе.

Любит эпатировать публику и новая жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин. Недавно она показала, чем соблазнила продюсера.

Украинская модель Алена Омович однажды показала свои прелести во всей красе, когда намочила в море свою белую кофточку.

А вот ангел Victoria’s Secret Келли Гейл не стесняется купаться в белой майке на общественных пляжах.

Напомним, что Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Каменских раскрыла парео и сверкнула пышными формами: «Становится горячо».

Также Politeka сообщала, что фигуристая Никитюк в мини-шортах показала, как относится к диетам: «Мала, ты шо…».