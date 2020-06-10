Настя Каменских порадовала поклонников игривым домашним образом

Популярная украинская певица опубликовала новый снимок в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, звезда обратилась к своим поклонникам и рассказала им о своем предстоящем эфире.

«От каждого прямого эфира с вами я получаю огромное удовольствие! Поэтому проведу еще один уже завтра в 20:00! Я поделюсь личным опытом достижения целей!», - написала Каменских.

Она пообещала рассказать о мотивации и успешном тайм-менеджменте, а также о том, как идти к своим мечтам.

Свой пост Настя сопроводила милой домашней фотографией. На ней звезда сидит на полу в «рваных» джинсах и нежной разноцветной толстовке. На ней минимум макияжа, а ее волнистые волосы свободно спадают на плечи без какой-либо укладки.

Поклонники звезды бурно отреагировали на ее пост.

«Настя рассказывайте про мечты и достижения. Вы невероятная. Поделитесь, как вы этого добились. Может есть секреты», «Красотка. Как всегда», «Ну скажи, чего ты такая красивая», «Просто кексик», «Настя, вы очень красивая, интересная и вдохновляющая», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Каменских поделилась новой семейной фотографией со своим мужем в Инстаграм.

На фото влюбленная пара позирует на природе в окружении буйной зелени. Настя и Потап оба одеты в простые белые рубашки, при этом Каменских решила расстегнуть свою чуть ниже, чем было нужно.

Потап крепко прижимает к себе жену, наклонившись к ней поближе, а Настя зажмурила глаза от удовольствия и очень чувственно прильнула к мужу. Пара на фото выглядит по-настоящему счастливой.

Напомним, радостная Каменских оголила живот и показала видео: «Беременная».

Как сообщала Politeka, тренер Насти Каменских показал, как правильно отжиматься.

Также Politeka писала, что Потап огорошил домашним фото Каменских без макияжа и понтов.