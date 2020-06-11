Украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула безупречными формами во время отдыха дома

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«На улице становится жарко», - говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Каменских позирует в белом купальнике, раскрыв свое парео. Уточним, что фотография понравилась далеко не всем ее поклонникам, о чем говорят комментарии.

«Куколка», «боже, какая красота», «увидел бы на пляже – челюсть отвисла», «красотка», «трусы очень плохо сидят», «я тоже заметила,что такие трусы толтко портят ее фигуру.Но на вкус и цвет....», «бомба», - пишут они.

До этого мы писали, что Настя Каменских порадовала поклонников игривым домашним образом. Популярная украинская певица опубликовала новый снимок в своем Инстаграм.

Так, звезда обратилась к своим поклонникам и рассказала им о своем предстоящем эфире.

«От каждого прямого эфира с вами я получаю огромное удовольствие! Поэтому проведу еще один уже завтра в 20:00! Я поделюсь личным опытом достижения целей!», - написала Каменских.

Она пообещала рассказать о мотивации и успешном тайм-менеджменте, а также о том, как идти к своим мечтам. Свой пост Настя сопроводила милой домашней фотографией. На ней звезда сидит на полу в «рваных» джинсах и нежной разноцветной толстовке.

Напомним, радостная Каменских оголила живот и показала видео: «Беременная».

Как сообщала Politeka, тренер Насти Каменских показал, как правильно отжиматься.

Также Politeka писала, что Потап огорошил домашним фото Каменских без макияжа и понтов.