Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о том, как певец отказался ее поддерживать

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала новый пост в своем Инстаграм, в котором поделилась неизвестными ранее фактами о себе.

Так, Репяхова написала, что встретила Павлика сразу после окончания университета. При этом, по ее словам, певец не сразу захотел ей помогать.

«Виктор Франкович не сразу поверил в меня, и не спешил мне помогать. Хотя я на тот момент нуждалась в работе и ждала от него помощи. Я была простой девочкой, несколько месяцев назад закончившей университет. В общем, я искала работу», - вспоминает девушка.

По ее словам, тогда ей удалось устроиться помощницей известного украинского психолога и ведущего Дмитрия Карпачева. За три года работы с ним Репяхова смогла вырасти как личность и профессионал, и уже после этого в нее по-настоящему поверил Виктор Павлик.

«Я стала его концертным директором и мы начали вместе работать… Могу сказать только одно. Я очень благодарна ВП за то, что не спешил мне помогать, ведь тогда бы я не встретила Диму, а не встретив Диму, я бы не была сейчас тем, кто я есть», - считает Репяхова.

Свой длинный пост девушка сопроводила собственным домашним фото. На снимке ее не видно полностью, однако судя по всему, она позирует в бежевом лифчике или майке с тонкими бретельками. Девушка закрыла глаза и частично спряталась за большим листком.

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