25-летняя Екатерина Репяхова, любовница 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, огорошила деталям из их личной жизни

Как передает Politeka.net, девушка выдала "секретики" в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив откровение фото с женихом.

Так, Репяхова рассказала пользователям "интересные факты об их семье". Кроме бытовых вопросов (с которыми, по словам Екатерины, у них с Виктором нет проблем), девушка упомянула о том, как дурит жениха.

Репяхова привыкла покупать много одежды, что не нравится Павлику, поэтому она научилась это скрывать.

"ВП всегда ругается, когда я покупаю новые вещи. Особенно эта проблема была в начале наших отношений. Он считает, что женщине достаточно одной курточки в зиму, я считаю минимум три и ещё плюс шуба😂... Но сейчас он уже не реагирует так остро, хотя частенько я от него прячу новые вещи и незаметно позже одеваю. Потом говорю: да это ж старое, ты что забыл😅", - призналась Репяхова.

Пользователи резонно предположили в комментариях, что Павлик может ненароком прочесть ее пост и узнать об обмане, на что Екатерина ответила: "Да он все знает и так, про одежду все равно он догадывается".

Правда, однажды дело дошло до серьезной ссоры. Когда Виктор узнал, что у его избранницы будет сразу два свадебных наряда, то пришел в тихий ужас.

"Последний раз ВП не разговаривал со мной пару часов, после того, как узнал что у меня два свадебных платья😅 он искренне не понимает зачем два", - поделилась Репяхова.

Откровение девушки произвело фурор:



"Віктор не матиме концертів і любов пройде....🤣"

"А ВП это не читает??? А то пооткрываете секретики про одежду🤣" - "я ему зачитала, как опубликовала. А вообще он мои посты не читает или редко очень 🙈"

"Спасибо что поделились с нами сокровенным. О таком муже можно только мечтать, очень рада за Вас!"

"Это и есть счастливые отношения)) и все равно на ту разницу в возрасте) желаю вам крепкой любви на всю жизнь 😍"

Напомним, пара планирует расписаться уже в августе 2020 года.

Напомним, молодая любовница Виктора Павлика без лифчика показала, чем соблазнила певца: смелое фото.

Как сообщала Politeka, молодая любовница Виктора Павлика выдала всю правду о будущей свадьбе: "Его просто раскололи".

Также Politeka писала, что молодая невеста Виктора Павлика выдала все, что думает о разнице в возрасте: «Берегите свою…».