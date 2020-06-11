Молодую жену украинского певца Виктора Павлика предупредили о будущем, которое может ее ждать

Известие о том, что 54-летний Виктор Павлик и его 25-летняя возлюбленная всколыхнуло социальные сети. Люди по-разному реагируют на этот союз. Вероятно, именно поэтому пара держала заветную дату в тайне. И сообщили обо всем уже как о свершившемся факте.

После того как в сети появились фото нарядного Виктора Павлика и его молодой жены в свадебном платье, волна самых разных замечаний по этому поводу захлестнула сеть.

Пока одни сомневаются, что в основе этого союза лежит взаимная любовь, другие пророчат, что Виктор Павлик вскоре может подыскать себе другую жену.

«Сто раз собрался жениться?», «3тий раз и каждый раз любовь до гроба🤣🤣 ой, даже 4тый? Тогда точно любовь», «Годы, конечно, не имеют значения. Но если учесть, что у Павлика это 4 брак, то есть вероятность, что супруга не последняя», "Среди бедных почему-то нет такой любви, то девушка не выйдет за пьятидесятилитнього мужика, а в богатых и знаменитых такая любовь почему-то", - пишут в сети.

В то же время другие радуются за пару и желают ей счастливой семейной жизни.

Напомним, Павлик втайне ото всех расписался с молодой любовницей, кадры безобразия перед загсом: «Пила прямо из…».

Как сообщала Politeka, молоденькая невеста Виктора Павлика проговорилась о дерзком обмане: "Частенько прячу от него..."

Также Politeka писала, что молодая любовница Павлика поделилась слезливой историей в одном лифчике: «Была простой девочкой».