54-летний Виктор Павлик и его 25-летняя возлюбленная Екатерина Репяхова с запозданием признались, что расписались в загсе в тайне ото всех

О тайной свадьбе рассказала на своей странице в Инстаграм сама Репяхова, передает Politeka.net.

Она объявила, что они с Виктором Павликом расписались 29 мая. Девушка призналась, что ей не терпелось рассказать об этом всем еще раньше, однако они с певцом хотели, чтобы их свадьба прошла «спокойно».

«29 мая мы стали мужем и женой. Вот уже, как 12 дней. Нам очень хотелось, чтобы все прошло спокойно и только вдвоём, поэтому и решили объявить именно 10.06.20», - написала Репяхова.

Она опубликовала фотографии со дня свадьбы. Судя по ним, молодая возлюбленная украинского певца решила, что одного свадебного наряда даже для уединенной церемонии ей будет мало, поэтому выбрала себе сразу два.

Так, на части снимков она позирует в длинном свадебном платье без бретелей и с вызывающим декольте, а на фотографиях после выхода из загса она уже переоделась в белый брючный костюм.

При этом на одном из снимков молодая девушка показала, как пьет шампанское перед загсом прямо из бутылки. Репяхова призналась, что после росписи они с Павликом поехали давать интервью.

Также молодожены продемонстрировали свои кольца.

В сети вовсю обсуждают необычную свадьбу.

«Поздравляю вас с созданием семьи», «РЕПАВЛИКИ!!! Поздравляю Вашу семью с официальным статусом!!! Пусть любовь, гармония и счастье царят в семье!», «Подумала, что это твой папа», «Очень красиво невесте пить прямо из горла», «Горько молодым!», - пишут люди.

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