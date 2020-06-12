Светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон устроила жаркую фотосессию в купальниках

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию снимков в поддержку ЛГБТ-сообщетсва, передает Politeka.net. Хилтон красовалась в радужном купальнике, а также с радужным флагом.

«Радуга мой любимый цвет», - подписала звезда фото.

Стоит отметить, что на снимке можно прекрасно рассмотреть фигуру знаменитости. Ее плоский животик, соблазнительные изгибы и необыкновенный взгляд просто свели с ума поклонников. За день фото красотки оценили более 350 тысяч раз. В комментариях звезде оставили массу комплиментов.

«Ты такая красивая», «Горячая», «Малышка на миллион», «Спасибо за поддержку», «Ты невероятная», «Фигура огонь», «Смело», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 39-летняя Пэрис Хилтон очень любит создавать картинки в фотошопе. Благодаря этому она постоянно появляется на снимках в необычных местах и необычных образах. Так, на одном из недавних фото, модель "оседлала" целую планету. Эпатажная блондинка позировала в блестящем бикини, засветив часть груди.

Кроме этого, недавно Хилтон поделилась фото, на котором во всей красе показала свою невероятную фигуру. Она надела соблазнительный купальник, засветив упругий животик и грудь.

Напомним, что Пэрис Хилтон распахнула шубу и показала, что прячет под мехами: "Королева звезд!".

Как сообщала Politeka, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто: "Мокрый ангел".

Также Politeka писала, что роскошная Пэрис Хилтон разделась, понежившись на ковре из цветов: «Сладкий ангел».