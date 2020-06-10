Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, похвасталась отдыхом во Франции
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Сегодня вечером в 21:05 жди меня во Франции в Романc-сюр-Изер», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Куриленко позирует вместе с двумя мужчинами в машине. А на другом кадре звезда также с двумя незнакомцами, которых обнимает на фоне самолета.
Бывший муж Ани Лорак Мурат показал свою любимую, настоящая красотка: "Очень похожа на...."
"По 4200 гривен на семью": украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит
Расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."
Экстремальный размер русской Кардашьян не помещается ни в один купальник: "порвал в клочья", фото
«Молодца! Украинская красотка!», «Бегло и с первого взгляда показалось, что Николай Басков в центре», «вау, Оля. А кто это с вами?», «красавица», - пишут они.
Как сообщалось ранее, популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна после фильма о Джеймсе Бонде, поделилась роскошным фото в купальнике.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала одну из фотографий, которые сделал для нее фешн-фотограф Ван Малдер. После серии фото, на которых Куриленко позировала растрепанная и без макияжа, этот снимок стал настоящим подарком для поклонников.
Ольга была одета в бордовый купальник без лямок и соломенную шляпку. Она была мокрой, поэтому ее пышная грудь выпирала, главное достоинство просматривалось через мокрую ткань. Актриса соблазнительно смотрела в кадр, что придало фото особой пикантности.
Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».