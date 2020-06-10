Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, похвасталась отдыхом во Франции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Сегодня вечером в 21:05 жди меня во Франции в Романc-сюр-Изер», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Куриленко позирует вместе с двумя мужчинами в машине. А на другом кадре звезда также с двумя незнакомцами, которых обнимает на фоне самолета.

«Молодца! Украинская красотка!», «Бегло и с первого взгляда показалось, что Николай Басков в центре», «вау, Оля. А кто это с вами?», «красавица», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна после фильма о Джеймсе Бонде, поделилась роскошным фото в купальнике.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала одну из фотографий, которые сделал для нее фешн-фотограф Ван Малдер. После серии фото, на которых Куриленко позировала растрепанная и без макияжа, этот снимок стал настоящим подарком для поклонников.

Ольга была одета в бордовый купальник без лямок и соломенную шляпку. Она была мокрой, поэтому ее пышная грудь выпирала, главное достоинство просматривалось через мокрую ткань. Актриса соблазнительно смотрела в кадр, что придало фото особой пикантности.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».