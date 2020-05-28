Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, показала роскошную фигуру в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Верните назад четверг», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Куриленко позирует в пикантном наряде без белья, выставив напоказ роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«До чего же хороша», «вот это королева», «Олькааа!!! Красота ненаглядная», «красавица», «очень очень красиво», «Ольга, вы, как всегда неотразимы!!! Здоровья Вам и новых работ!», «божественная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая стала известна после фильма о Джеймсе Бонде, поделилась роскошным фото в купальнике.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала одну из фотографий, которые сделал для нее фешн-фотограф Ван Малдер. После серии фото, на которых Куриленко позировала растрепанная и без макияжа, этот снимок стал настоящим подарком для поклонников.

Ольга была одета в бордовый купальник без лямок и соломенную шляпку. Она была мокрой, поэтому ее пышная грудь выпирала, главное достоинство просматривалось через мокрую ткань. Актриса соблазнительно смотрела в кадр, что придало фото особой пикантности.

Напомним, что Ольга Куриленко покорила видом в кружевном корсете: "Самая красивая женщина!".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко переполошила внешним видом: лохматая и с синяками.

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко ошарашила видом без макияжа, сеть кипит: «Ничего не стесняешься».