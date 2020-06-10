Суддя популярного танцювального шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар блиснула бездоганною фігурою, позуючи з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Червень мій кармічний місяць......)) Стільки прекрасних людей він приніс в моє життя....Але є, один... єдиний, з яким я прокидаюся і засинаю....Той божевільний людина і ніжно мною коханий, з яким я забуваю про весь світ, тому що коли ми разом планета зупиняє свій рух і в ній паримо тільки ми. Люблю тебе — ТИ МІЙ! З Днем Народження», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кухар позує в «невидимому» плаття поруч з чоловіком, демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Мій антистрес – ось це правильно», «Катюша, з іменинником! Будьте щасливі завжди», «Вітаємо🎊🤩 🎉Щоб було так завжди.Ви літали разом і наповнювали один одного,любов'ю і щастям!», «красуня!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала пляжний образ.

На фото красуня позувала в кольоровому купальнику, лежачи на пляжі у воді. Кухар дивилася в камеру і посміхалася, а волосся вирішила залишити зібраними в хвіст, а образ доповнила вінком на шиї з квітів.

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