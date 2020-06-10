Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес справила приємні враження в новому образі

Красуня активно веде Instagram, публікуючи фото та відео концертів або в вдома, пише Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в красивому неяскравому образі перед публікою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка одягла білу маєчку, яка облягла її красиві груди: "Божественна". Чорні лямки комбінезона тяглися до стрункої талії артистки. Завершили її образ сережки.

Зірка розпустила довге рівне волосся, її макіяж був зроблений з акцентом на пишні вії. При цьому не можна звернути увагу і на глянцеві губи знаменитості.

Загалом, образ вийшов стриманим, але дуже красивим.

Джей Ло на відео прокоментувала ситуацію, яка сталася в США. Відомо, що поліцейський на очах у людей вбив афроамериканця, після чого по країні пройшли протести, які переросли в справжні заворушення.

За годину кадри зібрали понад 300 тисяч переглядів та багато коментарів, де користувачі мережі підтримували Джей Ло і писали свої думки з приводу проблем.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес наділа маленький спортивний топік, який обтягнув красиві груди, а також оголила струнку талію і накачаний прес.

Зірка позувала в спортивному залі, на одному з фото вона сіла на тренажер, нагнулася і зробила яскраве фото.

Раніше ми писали, що Дженіфер Лопес позувала в чорному топі і обтягуючих лосинах. Її бойфренд Родрігес стояв поруч у класичному костюмі, доповнивши образ краваткою. Одну руку Алекс засунув у кишеню, а другою обійняв Дженніфер.

Нагадаємо, прекрасна Джей Ло здивувала гарячим чином, спокусливі кадри

А ще Politeka повідомляла, що прекрасна Джей Ло здивувала гарячим чином, спокусливі кадри

Також Politeka писала, що Джей Ло показала підрослих двійнят і розбурхала мережа