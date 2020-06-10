Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес произвела приятные впечатления в новом образе

Красотка активно ведет Инстаграм, публикуя фото и видео концертов или в дома, пишет Politeka.net. В этот раз звезда предстала в красивом неярком образе перед публикой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певица надела белую маечку, которая обтянула ее красивую грудь: "Божественная". Черные лямки комбинезона тянулись к стройной талии артистки. Завершили її образ серьги.

Звезда распустила длинные ровные волосы, ее макияж был сделан с акцентом на пышные ресницы. При этом нельзя обратить внимание и на глянцевые губы знаменитости.

В общем, образ получился сдержанным, но очень красивым.

Джей Ло на видео прокомментировала ситуацию, произошедшею в США. Известно, что полицейский на глазах у людей убил афроамериканца, после чего по стране прошли протесты, переросшие в настоящие беспорядки.

За час кадры собрали более 300 тысяч просмотров и много комментариев, где пользователи сети поддерживали Джей Ло и писали свои мнения по поводу проблем.

Напомним, Дженнифер Лопес надела маленький спортивный топик, который обтянул красивую грудь, а также оголил стройную талию и накаченный пресс.

Звезда позировала в спортивном зале, на одном из фото она села на тренажер, нагнулась и сделала яркое фото.

Ранее мы писали, что Дженифер Лопес позировала в черном топе и обтягивающих лосинах. Ее бойфренд Родригес стоял рядом в классическом костюме, дополнив образ галстуком. Одну руку Алекс засунул в карман, а второй обнял Дженнифер.

Напомним, прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры

А еще Politeka сообщала, что прекрасная Джей Ло удивила горячим образом, соблазнительные кадры

Также Politeka писала, что Джей Ло показала подросших двойняшек и взбудоражила сеть