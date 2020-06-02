Знаменитість поміркуємо про "третій шматок піци" і небажання виходити з дому, коли немає настрою

Наречена «Холостяка» Микити Добриніна Дарина Квіткова розповіла про те, як оцінює свої зовнішні данні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«У мене зовсім не ідеальна фігура, але я люблю своє тіло. Мені здається, що ми всі давно забули про те, що кожен з нас індивідуальний. Жінок вже багато років закликають щось робити з їх тілами, щоб вони виглядали ідеально, під одну гребінку. Але навіщо? Я здорова, я щаслива, і в мене все чудово», - йдеться в повідомленні.

При цьому Квіткова зізналася, що іноді всі дівчата «не в настрої», з-за чого навіть не хочуть виходити на вулицю.

«Хоча я теж людина. І, як всі дівчата, часом підходжу до дзеркала і думаю: «Який жах! Що у мене на голові? Чому це не вкладається в потрібну мені зачіску? Що з обличчям? Навіщо я вчора ввечері з'їла третій шматок піци? Що це за складка? Чому не ходила в спортзал вже шість тижнів? У всіх дівчат таке буває, коли вони відчувають себе жахливо і не хочуть виходити з будинку, але в більшості випадків для мене це все-таки не проблема, через яку я вважаю за потрібне переживати», - підкреслила вона.

Звернемо увагу, що Квіткова супроводжувала свій пост знімком в одній білизні, яке підкреслює її підтягнуте тіло.

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