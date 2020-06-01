Найскандальніша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла про інтимну історії з чоловіком

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, що Макс вибирає Дашу. А Дана, в кроці від перемоги залишається програла. Ледь встигла вщухнути історія з вибором чоловіка, який схвалили не всі, як стало відомо, що Макс Михайлюк мав інтимні стосунки з однією з учасниць. Зрозуміло, щоб уникнути зайвого скандалу, імені він не називав, проте натовп спантеличених фанатів Даші Ульянової тут же кинулася засуджувати і Дану, нібито має до цього участь, пише Politeka.

Після багатьох обговорень поведінки Дані, сама дівчина вирішила прокоментувати ситуацію і навіть дала кілька настанов своїм шанувальницям:

«Дівчата, ніколи не доводьте чоловікові, що ви - найкраща, що ви та сама, якщо він хоча б одного разу обрав інший / інший, а не вам. ⁣⁣⠀Відпускайте! Не біжіть за ним! НЕ хапайтеся обома руками! 🙅🏻♀️⁣⁣⠀

Це тільки підвищить його самооцінку. Це безрезультатно. Це НЕ працює. Ні з кім.⁣⁣ Як відпустити, якщо ще болить ...? ⁣⁣ ⠀ Зосереджуйтеся на собі. На роботі. В хобі. З. І у вашому житті обов'язково з'явиться той, хто обере вас, а ви - його ❤️⁣⁣⠀Я зрозуміла цю істину десь після 23-х років. Бажаю вам усвідомити і прийняти її раніше 🤗⁣⁣», - написала Дана.

Шанувальники не були байдужі:

«Ніколи не розуміла жінок, які все для чоловіка роблять. Дівчата, не робіть з них "царів" нехай з вас роблять Корольов🔥🔥🔥», «Молодець! Сильна, розумна, мудра, цілеспрямована, доросла! 👏», «найкраща дівчина на проекті😍!», «Не вболівала за Вас на проекті тільки тому, що на мій погляд ви абсолютно різні. Але ви чудова. А людина як поїзд метро, не варто бігти за ним, через хвилину буде інший. ❤️🧡❤️», «це те, що я мала зараз почути! спасибі ♥ ️», «Занадто багато уваги Максу було приділено усіма дівчатами».

До цього Дана розповіла, що переглянувши вчора фінал, чесно зізнається - вона не змогла не розплакатися, адже це було дуже несподівано.⁣⁣ ⠀

«Але я вдячна кожному, хто причетний до проекту «Холостяк» за всі ті емоції, які я отримала, по мурашки від закоханості, за натхнення і ... за Макса :) Це були одні з найяскравіших 2,5 місяці мого життя. Це такий період, залишиться в серці і спогадах назавжди. ⁣⁣⠀Як співає Валерій Меладзе, «... було все відчайдушно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Тому не співчувайте мені, будь ласка 🙏🏼 Я вважаю, що все склалося саме так, як краще для нас обох ... Я дуже ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово наголошували. І це нормально. Причин, чому все саме так закінчилося, на мою думку, немає. Вони - ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття, - написала Дана.

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