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Шоу «Холостяк» продержалось целых 10 сезонов, благодаря невероятной любви зрителей. Уже осенью проект выйдет в новом формате, сделав главной героиней девушку

Politeka.net решила вспомнить самых горячих «холостяков», которые были главными героями шоу на протяжение последних 10 лет.

Первым украинским холостяком был украинско-американский танцовщик Максим Чмерковский. В финале он выбрал девушку Александру, с которой, впрочем, не продолжил отношения после шоу. Кстати, благодаря этому шоу стала популярна Яна Соломко, ставшая певицей.

В третьем сезоне шоу холостяком стал российский хирург Андрей Искорнев. Он некоторое время встречался со своей избранницей, но пара в итоге рассталась.

В шестом сезоне украинские девушки боролись за сердце грузинского красавца Иракли Макацария. Он также был тренером в проекте «Зважені та щасливі» и участвовал в проекте «Танці з зірками».

В восьмом сезоне канал пригласил на место холостяка музыканта Роджена Ануси. Он был весьма необычным героем шоу, ведь любил поговорить с девушками.

Украинский телеведущий, главред мужского журнала XLL Никита Добрынин нашел свою любовь на 9 сезоне шоу. Недавно он женился на Даше Квитковой, которая победила в шоу.

10 сезон, к сожалению, не закончился счастливым концом, но зато подарил Украине еще одного секс-символа. На этот раз «холостяком» выбрали пилота Макса Михайлюка.

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