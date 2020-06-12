Зірки за прагненням залишатися молодими і красивими іноді втрачають власну індивідуальність

Знаменитості роблять пластичні операції, користуються послугами косметологів, але все це в підсумку не приносить належного задоволення, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які після пластики стали нещасними.

Відома красуня Ніколь Кідман звернулася до косметологів, які "обкололи" її ботоксом. Зірка втратила свою міміку і зрозуміла, що такі процедури не приносить їй щастя. Акторка була рада, коли відновилася і стала нарешті нормально посміхатися.

Кім Кардашьян також виправила обличчя за допомогою хірургів і ботокса. Зірка найсильніше пошкодувала про останню процедуру. За словами Кім, після ботокса з'явилися синці навколо очей. У підсумку світська левиця зробила висновок, що в її віці процедура не потрібна.

Сестра Кім, Кайлі Дженнер, з віком змінилася до невпізнання. Зірка змінила деталі на обличчі не тільки хірургічним шляхом, але і застосувавши ботокс.

Красуня зізналася, що зрозуміла, як її губи стали занадто великими. У підсумку знаменитості довелося виправляти отриманий результат.

Модель Памела Андерсон прославилася завдяки своїм пишним грудям. Кілька разів красуня зменшувала і збільшувала свої принади. І лише через кілька експериментів вирішила залишити собі розмір менший.

Дружина знаменитого футболіста Вікторія Бекхем жалкувала, що зробила операцію на грудях. Лише через деякий час, вона зізналася в цьому. У підсумку красуня закликала жінок бути задоволеними тим, що вони мають.

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