Зірки за прагненням залишатися молодими і красивими іноді втрачають власну індивідуальність 

Знаменитості роблять пластичні операції, користуються послугами косметологів, але все це в підсумку не приносить належного задоволення, пише Politeka.net. Познайоммось з зірками, які після пластики стали нещасними. 

Відома красуня Ніколь Кідман звернулася до косметологів, які "обкололи" її ботоксом. Зірка втратила свою міміку і зрозуміла, що такі процедури не приносить їй щастя. Акторка була рада, коли відновилася і стала нарешті нормально посміхатися. 

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Celebrating the many #incrediblewomen across the world in this @RotateBirgerChristensen for @NetAPorter shirt in honour of #InternationalWomensDay 💕 All profits go to @WomenForWomen! Get yours at the link in my bio xx

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Кім Кардашьян також виправила обличчя за допомогою хірургів і ботокса. Зірка найсильніше пошкодувала про останню процедуру. За словами Кім, після ботокса з'явилися синці навколо очей. У підсумку світська левиця зробила висновок, що в її віці процедура не потрібна.

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🧝🏻‍♀️

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Сестра Кім, Кайлі Дженнер, з віком змінилася до невпізнання. Зірка змінила деталі на обличчі не тільки хірургічним шляхом, але і застосувавши ботокс. 

Красуня зізналася, що зрозуміла, як її губи стали занадто великими. У підсумку знаменитості довелося виправляти отриманий результат.

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i’m pretty good at this makeup thing

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Модель Памела Андерсон прославилася завдяки своїм пишним грудям. Кілька разів красуня зменшувала і збільшувала свої принади. І лише через кілька експериментів вирішила залишити собі розмір менший. 

Дружина знаменитого футболіста Вікторія Бекхем жалкувала, що зробила операцію на грудях. Лише через деякий час, вона зізналася в цьому. У підсумку красуня закликала жінок бути задоволеними тим, що вони мають. 

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