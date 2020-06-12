Звезды за стремлением оставаться молодыми и красивыми иногда теряют собственную индивидуальность

Знаменитости делают пластические операции, пользуются услугами косметологов, но все это в итоге не приносит им должного удовлетворения, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые после пластики стали несчастными.

Известная красотка Николь Кидман обратилась к косметологам, которые "обкололи" ее ботоксом. Звезда потеряла свою мимику и поняла, что такие процедуры не приносят ей счастья. Актриса была рада, когда восстановилась и наконец-то стала нормально улыбаться.

Ким Кардашьян также исправила лицо с помощью хирургов и ботокса. Звезда сильнее всего пожалела о последней процедуре. По словам Ким, после ботокса появились синяки вокруг глаз. В итоге светская львица сделала вывод, что в ее возрасте процедура не нужна.

Сестра Ким, Кайли Дженнер, с возрастом изменилась до неузнаваемости. Звезда изменила детали на лице не только хирургическим путем, но и применив ботокс.

Красотка призналась, что поняла, как ее губы стали слишком большими. В итоге знаменитости пришлось исправлять полученный результат.

Модель Памела Андерсон прославилась благодаря своей пышной груди. Несколько раз красотка уменьшала и увеличивала свои прелести. И лишь спустя несколько экспериментов решила оставить себе размер поменьше.

Жена знаменитого футболиста Виктория Бэкхем сожалела, что сделала операцию на груди. Лишь спустя некоторое время, она призналась в этом. В итоге красотка призвала женщин быть довольными тем, что они имеют.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде