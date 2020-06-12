Звезды за стремлением оставаться молодыми и красивыми иногда теряют собственную индивидуальность 

Знаменитости делают пластические операции, пользуются услугами косметологов, но все это в итоге не приносит им должного удовлетворения, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые после пластики стали несчастными. 

Известная красотка Николь Кидман обратилась к косметологам, которые "обкололи" ее ботоксом. Звезда потеряла свою мимику и поняла, что такие процедуры не приносят ей счастья. Актриса была рада, когда восстановилась и наконец-то стала нормально улыбаться. 

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Celebrating the many #incrediblewomen across the world in this @RotateBirgerChristensen for @NetAPorter shirt in honour of #InternationalWomensDay 💕 All profits go to @WomenForWomen! Get yours at the link in my bio xx

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Ким Кардашьян также исправила лицо с помощью хирургов и ботокса. Звезда сильнее всего пожалела о последней процедуре. По словам Ким, после ботокса появились синяки вокруг глаз. В итоге светская львица сделала вывод, что в ее возрасте процедура не нужна.

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🧝🏻‍♀️

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Сестра Ким, Кайли Дженнер, с возрастом изменилась до неузнаваемости. Звезда изменила детали на лице не только хирургическим путем, но и применив ботокс. 

Красотка призналась, что поняла, как ее губы стали слишком большими. В итоге знаменитости пришлось исправлять полученный результат.

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i’m pretty good at this makeup thing

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Модель Памела Андерсон прославилась благодаря своей пышной груди. Несколько раз красотка уменьшала и увеличивала свои прелести. И лишь спустя несколько экспериментов решила оставить себе размер поменьше. 

Жена знаменитого футболиста Виктория Бэкхем сожалела, что сделала операцию на груди. Лишь спустя некоторое время, она призналась в этом. В итоге красотка призвала женщин быть довольными тем, что они имеют. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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