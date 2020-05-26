Відомий бізнесмен Максим Михайлюк, учасник шоу "Холостяк-10", зробив свій вибір

Переможницею проєкту стала Даша Ульянова, яка вже похвалилася обручкою, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На офіційній сторінці шоу в Instagram повідомляється, що хоча і холостяк зробив вибір, все одно боротьба за серце серед дівчат не зупинилася.

У відео, розміщеному на сторінці показано уривки шоу, в якому обговорюються підсумки проекту. На кадрах Михайлюк щось бурхливо обговорює з іншими учасницями і навіть трохи зривається.

За сім годин кадри зібрали майже 80 тисяч переглядів та багато коментарів.

"Чує моє серце, що вони не разом 😐", "Видно що Макса зачепили за живе, тому що таких емоцій за ним на проєкті я не помічала🤭🤷🏼‍♀️дуже Чекаю)", "Мені шкода, що Максу попалася дівчина не для Сім'ї ! У неї вітер в голові, тільки покрасуватися !!!", "Він жодної не пропустить...йому головне зовнішність...це на проєкті було видно...не виключено ,що не з Дашею", "Сезон найкращий але... фінал провалили... нудний!", "Про їх неземне кохання???", "Нам як і з фіналом натякають що вони розлучилися , а насправді ні", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, за серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дарина Ульянова і Дана Оханська. Переможницею стала перша - молода гімнаста з пухкими губами.

На одному з недавніх фото дівчина продемонструвала не тільки кільце на пальчику, але і красиві вигини в одній леопардовій кофті без ліфчика.

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