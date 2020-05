View this post on Instagram

#Холостяк. Життя після проєкту. Макс зробив свій вибір у фінальному випуску 10 сезону, але на цьому боротьба за його серце серед дівчат не зупинилася. Вже у п'ятницю о 19:00 не пропустіть скандальні подробиці, як саме склалося життя кожної з учасниць та холостяка після проєкту❣ Буде гаряче😏 #СТБ #МожливоВсе