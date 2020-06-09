Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком Аліна Лящук розкрила правду про своє минуле

У фіналі шоу "Холостяк" перемогла гімнастка Даша Ульянова, яка отримала безліч неоднозначних слів на свою адресу в соціальних мережах. Багато екс-учасниць проекту при цьому викликали багато інтересу у шанувальників, тому таємниці з минулого дівчат відразу ж виявилися в мережі. Миловидна Аліна вразила всіх своїм схудненням слідом за переможницею проекту.

Так, молода учасниця «Холостяк-10» – Аліна, яка отримала на проекті титул «ідеальній», – не завжди була такою стрункою і витонченою, який глядачі побачили її в проекті. Як з'ясувалося, юна красуня була далеко не такою, як у Инстаграме.

Ще чотири роки тому вона важила цілих 67 кілограм, але завдяки тренувань і правильного харчування дівчині вдалося не тільки позбутися від зайвого, але й перетворитися в струнку красуню. Зараз молода знаменитість важить 53-55 кн.

«Щоб схуднути, я багато займалася спортом, особливо кардіо. Відмовилася від цукру, чіпсів і продуктів швидкого приготування. При цьому пила дуже багато води. Крім того, перестала їсти після 18:00. Спочатку ввела для себе ряд обмежень, а коли вага стабілізувався, то по-трохи почала вживати звичну для себе їжу в невеликих кількостях, приділяючи увагу тому, як вона приготовлена».

Зараз дівчина задоволена результатом і підкреслює, що для підтримки стрункої фігури важливо стежити за харчуванням і регулярно займатися спортом.

Раніше Аліна також розповіла, що її тексти, написані в соціальних мережах, не повинні бути спрямованими на адресу Максима, адже для неї ця історія закінчилася ще в січні.

«Да, мені було складно після проекту. Мені було незвично і незрозуміло. Я навіть написала Максу своє звичне привітання "салют хелоу". (не знаю, для чого і чому), але я не соромлюся і не приховую цього. Тому що, якщо людина дійсно відчував хоч щось (говорю про себе), то це не може пройти за один день, тому, мабуть, я хотіла спробувати», - розповіла дівчина.

При цьому вона підкреслила, що ця історія була 4 місяці тому. Тоді вона його знала тим Максом, якого бачила два - три рази в тиждень по годині і сприймала так, як бачила.

«Після переглядів усіх ефірів я побачила іншої людини. Ні, не поганого! Він класний. А просто людини, який, як би сказати… іншої людини. Не знаю, як пояснити. І коли ви мені писали: "Він ще зрозуміє, кого втратив", "Він ще зрозуміє, кого відпустив", "Він пошкодує". Я вас всіх дякую, за таку підтримку, за ваші слова! Але ні, він нічого не зрозуміє! Тоді він зробив правильний вибір, тому що ми різні! Від слова ЗОВСІМ. І ще раз повторюся, я вдячна в першу чергу собі, що пішла на кастинг і пройшла всі ці етапи», - зазначила Аліна.

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