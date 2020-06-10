«Холостяка» Макса Михайлюка заподозрили в романе с участницей проекта Анастасией Кириенко

Как передает Politeka.net, поклонники шоу сделали вывод об их романе по фотографии, которую опубликовала Кириенко на своей странице в Инстаграм.

На днях девушка выложила фото из машины в обнимку с мужчиной. Лицо парня она не показала, но в кадр попала его рука и щетина. Поклонники сразу же обратили внимание, что мужчина очень похож на Макса.

«Мне кажется, или она на последней фотке с Максом???», «Думаю, что Максим) она на отдыхе и он) и истории выставили с разницей в час)», - пишут люди.

Как известно, в финале шоу Михайлюк выбрал гимнастку Дашу Ульянову, но вместе пара не осталась. Несмотря на то, что обоих звезд засыпают вопросами о том, смогут ли они снова быть вместе, молодые люди двигаются дальше.

Анастасия Кириенко, которую заподозрили в интрижке с «холостяком», покинула проект еще в восьмом выпуске. Достоверно неизвестно, действительно ли у нее роман с мужчиной, но масла в огонь подливает тот факт, что девушка внезапно ограничила возможность комментировать свои посты. Кроме этого, она почему-то решила скрывать личность своего ухажера.

Кстати, после ухода с проекта Анастасия признавалась, что подружилась с Дашей Ульяновой. Интересно, станет ли для нее ударом тот факт, что новая любовь Михайлюка оказалась участницей шоу.

Напомним, что самая идеальная "холостячка" Михайлюка показала, какой была до похудения: "Вот это пышка".

Как сообщала Politeka, Макс Михайлюк взялся за старое, поразив девушек жарким кадром в форме: "Совсем заскучал".

Также Politeka писала, что "холостяк" снял одежду и похвастался, как повезло победительнице: "Ммм, какой...".