«Холостяка» Макса Михайлюка заподозрили в романе с участницей проекта Анастасией Кириенко
Как передает Politeka.net, поклонники шоу сделали вывод об их романе по фотографии, которую опубликовала Кириенко на своей странице в Инстаграм.
На днях девушка выложила фото из машины в обнимку с мужчиной. Лицо парня она не показала, но в кадр попала его рука и щетина. Поклонники сразу же обратили внимание, что мужчина очень похож на Макса.
«Мне кажется, или она на последней фотке с Максом???», «Думаю, что Максим) она на отдыхе и он) и истории выставили с разницей в час)», - пишут люди.
Бузова в лифчике и розовом парике осрамилась на сцене, кадры: "Бездарная певичка"
Пенсии украинцам пересчитают уже с 1 июля, раскрыты новые суммы: "Повышение могут получить..."
Дочь Пугачевой в экстра-мини дала жару у бассейна, Басков не сдержался: "20-летние позавидуют"
Пошла жара: погода устроит украинцам настоящий ад, синоптики дали детальный прогноз
Как известно, в финале шоу Михайлюк выбрал гимнастку Дашу Ульянову, но вместе пара не осталась. Несмотря на то, что обоих звезд засыпают вопросами о том, смогут ли они снова быть вместе, молодые люди двигаются дальше.
Анастасия Кириенко, которую заподозрили в интрижке с «холостяком», покинула проект еще в восьмом выпуске. Достоверно неизвестно, действительно ли у нее роман с мужчиной, но масла в огонь подливает тот факт, что девушка внезапно ограничила возможность комментировать свои посты. Кроме этого, она почему-то решила скрывать личность своего ухажера.
Кстати, после ухода с проекта Анастасия признавалась, что подружилась с Дашей Ульяновой. Интересно, станет ли для нее ударом тот факт, что новая любовь Михайлюка оказалась участницей шоу.
Напомним, что самая идеальная "холостячка" Михайлюка показала, какой была до похудения: "Вот это пышка".
Как сообщала Politeka, Макс Михайлюк взялся за старое, поразив девушек жарким кадром в форме: "Совсем заскучал".
Также Politeka писала, что "холостяк" снял одежду и похвастался, как повезло победительнице: "Ммм, какой...".