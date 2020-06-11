Известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала пикантные места в смелом образе

На фото красотка показала себя в салатовом купальнике, но ткани было настолько мало, что почти ничего не прикрыто. Остальная часть бикини была из ниточек, следы которых можно заметить на теле. Красотка соблазнительно выгнулась у стены, демонстрируя подтянутые формы во всей красоте. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поверите ли вы мне, если я скажу вам, что это не самое маленькое бикини, которое у меня было?", - написала Кассандра.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Выглядит супер, детка. Такая классная", "Это близко, хотя", "Так нет сомнений, что ты олицетворяешь искушение", "Трудно быть зеленой", "Детка, я верю почти во все, что ты говоришь, ты озорной маленький котенок, ты любовь", "Вав, так влюблен в вашу оценку жизни и удовольствия".

Сообщалось, что известная модель Кассандра Сьенега, звезда Playboy, показала тело без лишнего стеснения.

На фото красотка стоит в красном купальнике, развернувшись пятой точкой к камере. Бикини из веревочек почти ничего не прикрыло, поэтому можно легко оценить жаркие формы Сьенеги. На втором снимке Кассандра же показывает себя спереди и потянула за веревочки купальника, добавляя еще большей пикантности фото.

Напомним, роскошная Кассандра Сьенега из Playboy посветила бюстом в "подстреленном" топе

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