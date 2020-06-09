У НБУ розповіли, на що українцям варто звертати увагу при відкритті депозиту в банку

У Національному банку України нагадали про кілька важливих деталей. Так, увагу українців звернули на те, що автоматичне продовження строку депозиту можливе лише при згоді клієнта. У зв'язку з цим важливо читати договір, який підписується при відкритті депозиту, адже в ньому можуть бути прописані умови, за яких банк може продовжити депозит автоматично.

Крім того, українцям нагадали, що вони можуть прописати в договорі умову, за якої можна достроково зняти гроші з депозиту у разі форс-мажору.

«Ми рекомендуємо клієнтам в разі необхідності вибирати депозит, умовами якого передбачена можливість достроково знімати кошти», - йдеться в повідомленні НБУ.

Також клієнтам радять підписувати договір тільки після того, як в ньому будуть прописані чіткі умови повернення депозиту і можливі комісії. Це особливо актуально для випадків, коли кошти з депозиту в іноземній валюті перераховуються на поточний рахунок.

«В тарифах банку має зазначатися, що комісія за зняття грошей не поширюється на відсотки і суму вкладу…Проте, щоб уникнути несподіваних ситуації, варто наполягти, щоб у договорі були передбачені чіткі умови повернення коштів, можливі комісії», - підкреслили в НБУ.

В Національному банку підкреслили, що при відкритті депозиту головне уважно вивчити договір перед його підписанням. Важливо звернути увагу на всі умови, нюанси і ризики.

«Якщо у відносинах з банком все-таки виникла ситуація, в якій банк, на вашу думку, порушив умови договору і ваші права, напишіть звернення на ім'я керівництва фінустанови. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися в НБУ», - підсумували представники відомства.

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