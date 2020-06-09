Відомий економіст дав українцям цінну пораду з приводу купівлі і продажу валюти

Член експертної платформи Нацбанку Андрій Блінов відповів на питання, що цікавить багатьох стосовно того, що робити з доларами – купувати або продавати. Про це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Блінова, найближчим часом курс валют залишиться стабільним, тому долари зараз вигідно переводити у гривні. Економіст радить купити гривню і покласти її на гривневий депозит. Це дозволить отримати прибуток. На думку експерта, відкривати депозит можна і з порівняно невеликими сумами. Наприклад, з тисячею доларів, якщо ці гроші просто лежать і найближчим часом ви не плануєте їх витрачати.

«Продати долари і гривні покласти на депозитний рахунок - це вигідніше», - порадив Блінов.

Експерт також пояснив, чому гривня останнім часом зміцніла. За його словами, справа в імпорті, ситуація з яким досі залишається поганою. Як відомо, на даний момент імпорт впав приблизно на 30-40%. Через це зараз немає великого попиту на валюту.

Як відомо, курс валют 9 червня не мав сюрпризів. Долар залишився на рівні 26,6 гривень, а євро продавався за 30,14 гривень.

Нагадаємо, що гривня вдарить по курсу долара і євро, українців попередили про стрибок після вихідних: "Перевалить за 30".

Також Politeka писала, що НБУ кардинально змінив курс валют, долар і євро розігнало в різні сторони: що відбувається.

А ще Politeka повідомляла, що курс долара доб'є українців, Мінфін вразив новим прогнозом: "Стрибок до 40 гривень...".