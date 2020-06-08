Стало відомо, як долар може подешевшати після тривалих вихідних в Україні

Про це пише Обозреватель

Згідно з прогнозами експертів, найближчим часом курс долара може відкотитися до позначки в 26,5 грн/$, а 9 червня знову зросте попит на валюту.

Головна причина падіння курсу долара - виділення Україні нового траншу. Якщо МВФ схвалить кредит, то в учасників ринку покращаться настрої: вони почнуть продавати валюту в очікуванні зміцнення гривні.

"Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться і буде прагнути до позначки 26,5 гривень за долар. При цьому НБУ виходитиме на ринок з покупкою, і при відкаті до цього рівня не допустить подальшого руху", – спрогнозував аналітик Андрій Шевчишин.

Аналогічний прогноз зробив інший фінансист Вадим Іосуб. Він не сумнівається, що гривня може зміцнитися після отримання траншу МВФ.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може бути близько 26,4/26,6 грн", – припустив Іосуб у спілкуванні з журналістами.

Варто нагадати, що завтра, 9 червня, долар знову подешевшає, а євро знову подорожчає. За курсом, який надав НБУ, один долар буде коштувати 26,60 грн (мінус 9 копійок, а євро перевалить за 30 гривень - 30,14 грн (плюс 15 копійок).

В обмінниках і банках сьогодні, 8 червня, буде наступний курс: долар США - 26,45/26,75 грн; євро - 29,65/30,30 грн.

На "чорному ринку" українців очікують схожі курси валют: долар США - 26,65 грн; євро - 29,85 грн.

Нагадаємо, що у гривні серйозні проблеми, НБУ знову втрутився в курс валют: що буде з доларом в червні.

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