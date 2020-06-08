До яких цифр в обмінниках потрібно готуватися

У гривні зараз немає причин для зміцнення по відношенню до американського долара

Про це глава Мінфіну Сергій Марченко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами профільного міністра, на зміцнення національної валюти можуть впливати лише короткочасні фактори.

Він також попередив, що курс долара міг підскочити до позначки 35-40 грн/$, і нагадав, що на 2020 рік був закладений курс на рівні 30 грн/$.

“Ми не могли закладати інший курс, враховуючи, що бюджет формувався в березні, і на ринку були певні курсові коливання. Враховуючи, який був тренд в березні, ми взяли ще реалістично-оптимістичний курс. Курс гривні міг бути і 35 і 40...”, – пояснив він.

За словами Марченка, при курсі долара нижче 30 гривень Україна втрачає частину доходів від митниці, від імпортного ПДВ, який прив'язаний до курсової складової. З іншого боку, як стверджує глава Мінфіну, з'являється певна економія на обслуговуванні боргу, яка не покриває інших втрат.

“Я не прихильник різких кроків. Але сьогодні макроекономічних підстав для зміцнення гривні немає. Є, може бути, короткочасні фактори, які сприяють зміцненню. Але я б не сказав, що ми досить міцні як економіка, щоб зміцнювати свою валюту”, – резюмував глава відомства у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми попереджали, що після тривалих вихідних курс долара в Україні може подешевшати.

Головна причина падіння курсу долара - виділення Україні нового траншу. Якщо МВФ схвалить кредит, то в учасників ринку покращаться настрої: вони почнуть продавати валюту в очікуванні зміцнення гривні.

"Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться і буде прагнути до позначки 26,5 гривень за долар. При цьому НБУ виходитиме на ринок з покупкою, і при відкаті до цього рівня не допустить подальшого руху", – озвучив свій прогноз експерт Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, що у гривні серйозні проблеми, НБУ знову втрутився в курс валют: що буде з доларом в червні.

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