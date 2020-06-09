Валюта буде просто в паніці

Курс валют в Україні 9 червня проявить суть гривні, яка почне розганяти в різні боки долар і євро

Про це свідчать дані Національного банку, передає Politeka.

Сьогодні долар будуть віддавати по 26,6005 гривень за один «вічнозелений», хоча ще вчора він коштував 26,6953. Валюта обвалилася відразу на 0,0948 грн.

Протилежної буде ситуація з євро: валюта буде продаватися за 30,1477 гривень, хоча до цього його віддавали за 29,9975 грн. Подорожчання склало 0,1502.

Звернемо увагу, що згідно з даними національного регулятора, десять рублів обійдуться вам в 3,8557 грн.

До цього ми писали, що у гривні зараз немає причин для зміцнення по відношенню до американського долара. Про це розповів глава Мінфіну Сергій Марченко.

За словами профільного міністра, на зміцнення національної валюти можуть впливати лише короткочасні фактори.

Він також попередив, що курс долара міг підскочити до позначки 35-40 грн/$, і нагадав, що на 2020 рік був закладений курс на рівні 30 грн/$.

“Ми не могли закладати інший курс, враховуючи, що бюджет формувався в березні, і на ринку були певні курсові коливання. Враховуючи, який був тренд в березні, ми взяли ще реалістично-оптимістичний курс. Курс гривні міг бути і 35 і 40...”, – пояснив він.

Нагадаємо, що у гривні серйозні проблеми, НБУ знову втрутився в курс валют: що буде з доларом в червні.

Також Politeka повідомляла, що долар завис на межі, НБУ вирішив перекроїти курс валют відразу після вихідних