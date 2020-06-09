Дан Балан, якому після шоу "Голос країни" приписують роман з Тіною Кароль, підкорив прихильниць новим образом

Артист, після тижневої перерви, опублікував у Інстаграм чорно-біле фото, на якому постав в м'ятій сорочці, повідомляє Politeka.net.

Співак розкрив одяг і посвітив оголеним торсом. Акценту до оголеного тіла співака додавали різні прикраси на шиї. Також на Балані видніються джинси.

Співак встав в незвичну позу, трохи відігнувшись назад, і виставивши руки.

При цьому обличчя у Дана було серйозним.

"Якщо ми це допустимо... тоді наші діти будуть наступними...", - підписав фото артист.

За 15 хвилин пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Так, а коли, власне, ми нарешті дочекаємося твоїх чілдринів? хввхх", "Дан, ти так давно не виходив у прямий ефір у інстаграмі...ми сумуємо і чекаємо тебе знову у прямому!", "Вічні проблеми з рукавами, Тін допоможи чоловікові", "Тіні привіт)", "Пропажа наша, повертайся повністю 😅🙏🏻🙏🏻🙏🏻", "а я казала, що Тіна вагітна...", "Тепер головне, щоб діти були такими, їм потрібно з'явитися❤️", "Несподіваний поворот у твоєму колись романтичному настрої . Цікаво...", "несподівані цитати🧐", "Застебни сорочку , а то дехто розсердиться 😹😻", "Дане, ти чого нас кинув зовсім??", "Дааан💜 Де пропадав? Працював?","гарний такий", "найкращий😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Дан Балан показав свої заняття в спортзалі. На кадрах видно, як артист піднімає важкоатлетичний диск з підлоги і з легкістю "розриває" його навпіл, розсмішивши свого друга за кадром.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

Як повідомляла Politeka, Полякова розкрила скандальну правду про роман Кароль і Балана: "Це як Потап і Настя".

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