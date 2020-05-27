Дан Балан, которому после шоу "Голос країни" приписывают роман с Тиной Кароль, на сцене и в кадре привык эпатировать публику, но всегда интересно посмотреть, как ведет себя артист в реальной жизни

Так, на одном из фан-аккаунтов Дана Балана в Instagram появилось забавное видео с певцом в спортзале, сообщает Politeka.net.

Певец пришел на тренировку в обычной белой футболке и черных спортивках. На кадрах видно, как Дан на фоне беговой дорожки и других тренажеров поднимает тяжелоатлетический диск с пола, но вместо ожидаемого усилия и качания мышц артист с легкостью "разрывает" диск пополам, рассмешив своего друга за кадром.

"Наш любимый позитивчик", "Зверь😂", "Дан приколист ещё тот😊😊😊 А ещё подобные видео есть?", - пишут в комментариях восторженные поклонники. С таким мужчиной Тина Кароль точно не заскучает.

Ранее сообщалось, что слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана продолжают интриговать поклонников, а недавнее заявление продюсера «Голосу країни» подлили масла в огонь.

Владимир Завадюк отметил, что зрителям правда не показалось – у звезд есть какое-то особое притяжение, какая-то химия. Однако подтвердить догадки о романе он не может. Также продюсер отметил, что Балан был преданным поклонником Кароль еще до проекта и следил за ее творчеством.

«Я верю в химию между Даном и Тиной и ее сложно скрыть. И Дан не раз говорил еще до начала шоу, в начале 9-го сезона, что он является одним из фанатов Тины, он знает все ее песни и пересмотрел все ее клипы», - рассказал продюсер.

Также он подтвердил, что Тина с Даном правда снимали свой клип «Помнишь» в ее спальне и действительно в момент финала были вместе в доме Кароль.

"В день суперфинала они были в одном доме и это был дом Тины. Так, Тина?" – отметил Владимир.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

Как сообщала Politeka, Полякова раскрыла скандальную правду о романе Кароль и Балана: "Это как Потап и Настя".

Также Politeka писала, что Тина Кароль без лифчика взбудоражила чувственной фотосессией: "Балану пипец как повезло".