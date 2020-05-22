Знаменитый украинский певец и продюсер Алексей Потапенко довольно неоднозначно высказался о романе Тины Кароль и Дана Балана

Вчера певица Оля Полякова решила провести в Инстаграм прямый эфир Потапом, устроив себе игру в "правду или действие". Во время того, как звезды отвечали на интересующие фанатов вопросы, Алексей сказал много "лишнего" о паре Дана и Тины, у которых якобы бурный роман. Своими словам артист спровоцировал целый скандал в сети, сообщает Politeka.

Так, в прямом эфире Оля и Потап не только посмеялись над поведением певца и певицы, но еще и дали поклинникам понять, что привязанность артистов - всего лишь фарс и выдумка. Это не на шутку разозлило поклонников и те устроили целый скандал в сети.

Во время эфира сама Полякова предложила неожиданно Потапу представить, что было бы, если он пришел на свадьбу Балана и Кароль, а затем выпил вместо спиртного сыворотку правды. Певец не растерялся и ответил, что бы он тогда сказал:

"Ребята, я никогда не верил в ваш союз! С самого начала я считал, что это продюсерский ход и выдумки фанатов. Мало того, это мне всегда казалось неправдоподобным. Но Бог его знает, черт вас попутал, или это действительно любовь!" – отметил певец.

Затем он сказал, что народ любит историю Дана и Тины, ведь они так мило все показывают, держась за руки и нежно смотря друг на друга: «Какой-то символ есть между ними. Это крутая история, круто раскручена. Если мы о ней говорим, то значит она круто раскручена".

В завершении он сказал, что певцы «Те еще пирожки, которые не клеятся вместе с одной стороны».

«Хотя, знаешь, это как Потап и Настя… Никто не верил, не верил и бац… Может быть и там что-то…», - попытался сгладить свои высказывания певец.

Отметим, несколько дней назад в сети был представлен ролик, записанный в спальне Тины Кароль. Дело в том, что артисты записали новую песню в дуэте, который ждали многие месяцы фанаты.Специально к этому событию Дан опубликовал новое фото, но засветил кое-что лишнее.

Так, в изначальном ролике певец и Тина были рядом друг с другом: мужчина играет на гитаре, а сама Кароль кокетливо смотрит на мужчину и подыгрывает тому на пианино. На протяжении всего апреля фанаты активно писали о грядущей коллаборации двух артистов, поэтому вышедший клип занял первое место в трендах Ютуб-платформы всего за несколько дней.

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