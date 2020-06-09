Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", вразила новим фото у незвичній позі
Красуня вміє дивувати знімками у своєму Instagram, пише Politeka.net. Цього разу зірка довела, що її ідеї для епатажу не вичерпані.
На фото Кумейко постала в обтягуючій маєчці з сіточкою в районі грудей. Тонкі чорні легінси обтягнули неймовірні достоїнства артистки. Тіло виглядає просто досконалим.
Зірка стала на голову, витягнувши ніжки перед собою. Помітно, що груди ледь не випали з тонкої маєчки. Поза вийшла досить цікавою, Співачка підняла вгору п'яту точку і застигла.
На іншому фото Кумейко підняла ноги в повітряному шпагаті. Такій розтяжці і рівновазі важко не позаздрити.
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"Лайк, якщо у тебе карі очі 😍❤️ А ми тут... повертаємо мою гнучкість 🙃", - підписала фото красуня.
За 35 хвилин пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.
"А якщо зелені?", "Я так вже не зможу повторити", "Настюш, дивлячись на вашу пластику, я й забула, якого кольору в мене очі 😁❤️", "Лайк!!! І справа не в очах 😂💛", "У мене зелені, але я лайкну😁", "Карі, карі...шикарний вигляд!", "Добре що хоч хтось може в таку позу встати без особливих зусиль)", "мої Карі очі на лоб полізли😳💔", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анастасія Кумейко позувала біля овочевого прилавка в чорній напівпрозорій мереживній сукні. Зірка розсунула ноги сидячи на стільці і дивилася прямо в камеру, зібравши волосся в акуратний хвіст.
Фанати прийшли в захват і написали багато приємних повідомлень.
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