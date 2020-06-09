Відома американська модель Кім Кардаш'ян показала свого чоловіка-виконавця хіп-хопу Каньє Веста

На фото Кардашьян позує в чорному платті, а поруч стоїть Каньє в чорній футболці і штанях. Вест обійняв Кім, але дивився кудись убік, поки Кардашьян посміхалася на камеру. На другій фотографії вже видно, що співак тримає красуню за талію і збирається її поцілувати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем народження, мій король", - підписала фотографію красуня.

Фанати поставили понад 5 мільйонів лайків і написали безліч коментарів, в яких вітали Каньє зі святом.

Раніше ми повідомляли, що 39-річна американська бізнесвумен і світська левиця Кім Кардаш'ян спантеличила відвертим домашнім луком.

Кардашьян постала в домашньому пухнастому вбранні власного виробництва. Зірка завдала маску на обличчя і сфотографувала себе в такому незвичайному вигляді, не боячись здатися смішною. Саме так вона швидше за все ходить вдома перед своїм чоловіком.

Повідомлялося, що 39-річна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кім Кардаш'ян збентежила знімком з 10-річним племінником Мейсоном.

Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в білій маєчці, з якої "так і випирає" її великий скарб. Кім обняла сина своєї старшої сестри Кортні і пригорнула до себе. Хлопчик зростом вже майже як тітка.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян покрутила перед камерою найапетитнішим місцем у відвертому міні

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