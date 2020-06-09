36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала мега популярною після серіалу "Величне століття", зачарувала зухвалим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, заради якого примірила чорну шкіряну курточку. Може бути, через це, а може бути, чере її спопеляючоий погляд, - так і проситься назвати Мер'єм "дівчиною Бонда".

Актриса засунула руки в кишені і повернулася до камери в півоберта. Вона зібрала руде волосся в хвостик і нанесла ніжний макіяж рожевих тонів.

Користувачі щедро нагородили улюблену Хюррем компліментами: "Приголомшлива 😻"; "Ви прекрасні 😍"; "Хуррем султан ❤️"; "Ти дуже елегантна, ти знаєш, що ... ти дуже красива, і є ще одна деталь, я люблю тебе ❤️"; "Не потрібно нічого іншого, якщо є така фотографія😻😻"; "Зірка ⭐️ 🤩".

Раніше ми повідомляли, Узерлі показала фото 27-річної давнини - так знаменитість виглядала до слави і пластики. З екрану дивиться мила дев'ятирічна дівчинка, з великими очима, щирою посмішкою і невеличкою вадою, яка, втім, тепер відсутня.

"#криві зуби #9 років #німеччина #дитинство", - підписала фото Мер'єм.

"Подивіться на зміни і не еволюцію, а революцію 😂"; "Ортодонт дуже допоміг😅, красива як завжди😍❤️"; "Як завжди, гидке каченя з часом перетворюється на прекрасного лебедя!)"; "Така солодка👍😘"; "Очі темні тут!😊", - відреагували користувачі в коментарях.

Також ми писали, Узерлі засвітила зайве у вбранні з нескромним декольте. Красуня виставила зухвале фото в "сторіз", блиснувши спокусливими лініями і складочками.

Нагадаємо, зірка "Чудового століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ

А ще Politeka повідомляла, що в мережі показали прототип легендарного воєначальника з серіалу "величне століття"