Зірки "Жіночого Кварталу" зібралися разом після перерви

Про це повідомляється на офіційній сторінці актрис в Instagram, пише Politeka.net. На чорно-білих фото можна помітити красунь, що полюбилися публіці: Тетяну Песик, Олену Кравець, Віру Кекелію, Лєру Товтолес, Еліну Мбані, Анастасію Оруджову та інших.

Серед красунь також можна помітити і Валерія Жидкова, який, ймовірно, обговорював з дівчатами проект.

"Наші красуні (і @valeriizhidkov)) очима @marta_adamchuk. Готуємося до довгоочікуваних зйомок нового "Жіночого Кварталу" 🥳", - підписані фото.

За дві години пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.

"ну Олександра вогонь😂😂😍😍", "Жидков серед них найпрекрасніший 😂 чекаємо нових випусків)", "Валерій Жидков найкрасивіша красуня - лапуля,🤪✌️🔥", "Красуні, а причому тут Валерій Жидков 😂", "Так, красуні. І талановиті, розумні, добрі дівчата. Хай щастить вам усім. 👍👏💗", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Віра Кекелія, яка нещодавно народила дитину, опублікувала фото з чоловіком Романом. Зірка та її чоловік стояли в білих футболках.

Красуня посміхалася на камеру і закрила одне око, а рукою взялася за щетину чоловіка, роблячи йому смішне обличчя. У пості артистка зізналася, що не спала з чоловіком вже кілька ночей поспіль.

Раніше повідомлялося, що Лєра Товстолес позувала зовсім без одягу, але зате з рушником на голові. Артистка вирішила на ніч зробити собі маску на обличчя і сфотографувала себе в такому вигляді.

Зірка позувала по бюст і найцікавішого не було видно.

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