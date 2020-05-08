Актриса "Женского квартала" Лера Товстолес пустилась в пляс и поделилась игривым настроением

Как сообщает Politeka.net, знаменитость показала жаркие танцы на своей странице в Instagram.

"Считаю своим долгом и вас заразить этой песней. Проснулась и пою все утро", - подписала актриса ролик в Сториз.

На видео Лера Товстолес решила станцевать за столом после завтрака. Она активно двигается и подпевает песне. При этом на ней поверх нижнего белья надета рубашка, которая застегнута всего на две пуговицы. Во время танцев одежда то и дело обнажает стройное тело девушки.

"Я в кайфе. Это все клубничка", - поделилась Товстолес своими эмоциями и добавила, что песня прямо "лезет" из нее.

Ранее актриса показала соблазнительные кадры на пляже. Лера Товстолес отдыхала на море вместе с коллегой по "Кварталу" Мартой Адамчук. Девушка позировала в черном купальнике, который открыл спину и пятую точку, а элегантные очки дополнили образ.

На первом фото Товстолес выгнула спину, а ради второго - повалялась на песке. Лера поделилась, что оба снимка сделала Марта Адамчук. Кроме красавицы, на кадрах можно заметить красивую природу.

А еще раньше Лера Товстолес опубликовала видеозапись, на которой лихо отплясывает под канадского рэпера Дрейка в Киевской области. Она станцевала на фоне тюков с сеном в светлых лосинах, голубой тунике и светлом жакете смотрится очень колоритно.

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