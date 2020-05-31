Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", поразила внешностью на интересном видео

Красотка опубликовала горячие кадры, на которых демонстрирует свои великолепные формы, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певица надела блестящий лифчик, из которого выпирали большие прелести. Сверху красотка накинула светлый пиджак.

Высокая прическа под ретро-стиль и глаза, подчеркнутые черными тенями - придавали образу некой пикантности.

"Пытаюсь разобраться с этим @tiktok и пока никак 🤣 Как те программки используете при монтаже ? Помогите, чем можете ☺️😃 Если шо, то я там @babaslavka69", - подписала видео Каминская.

За час кадры собрали более 11 тысяч просмотров и немного комментариев.

"Прямо как я , зарегистрировать и не знаю что делать?", "В одно время!😮 как?😮 один и тот же образ! Как?😮", "Идеальная", "Шикарна 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Слава Каминская считает, что люди показывают обнаженные тела, так как страдают от страхов, детских травм и комплексов, боли и слабостей.

«Страхи парализуют адекватную оценку себя, и делают зависимыми от мнения окружающих. Отсюда желание быть идеальным и «соответствовать». Играть фразами и фактами", - написала звезда.

Ранее сообщалось, что Слава Каминская удивила необычным кадром, на котором можно разглядеть человека. Певица сразу спросила у поклонников - кто же рядом с ней позирует?

Большинство пользователей сети решили, что снимок сделал кто-то из детей красотки.

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