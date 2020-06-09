Найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - і переможниця проекту Даша Ульянова в минулому була зовсім іншою

Красуня Даша зі стрункою фігурою запам'яталася всім саме незвичайною манерою хвалитися шпагатами і миловидним личком, з пухкими губами. При цьому вона не приховує, що помітно збільшила губи і це «змінило її життя».

На Instagram фан-сторінці "Холостяка" з'явилася публікація, на якій видно, як раніше виглядала колишня кохана Макса.

При цьому в одному з своіз інтерв'ю Даша розповіла про своїх збільшених губах. За її словами, незважаючи на всі коментарі, іноді навіть дуже агресивні, їй подобаються свої губи.

«Це факт. Давно хотіла, щоб вони були пухлими. Але вчилася в театральному університеті, а там експериментувати було заборонено. Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

«Даша?», «А де губи ділись», «Даауж Даша до збільшення губ і зараз взагалі 2 різні людини😣», «А мені тут більше подобається, нормальні губи, більш якась ніжна і натуральна!», «Інша людина🎀», «Ось так на багато краще 👍😍», «Омг, такі гарні губи, нахрена вона їх зіпсувала», «Тут цікавіше вона зі своїми губами. Навіщо треба спотворювати себе?», «Я противник губ... Але блін, Дашуль, правильно зробила... 😘», «Взагалі не розумію, нафіга вона їх збільшила. Я там тепер бачу тільки вульгарність і накаткою жіночності. До цього була нормальна симпатична дівчинка. Таке відчуття, що головне завдання всіх панянок, які хочуть десь засвітитися, - це зробити губи. Ніби без них собі щастя не знайдеш 🤦», -обурилися фанати.

Як виявилося, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і помітила, що не подобається собі лише після невдалого фото.

«Я розуміла, що потрібно приймати і любити себе такою, яка є. Але я-то знала, що можу бути абсолютно інше – стрункою і підтягнутою, з красивими формами і натяком на прес. А на мене в дзеркало дивився якийсь ведмедик», - згадувала Даша раніше в інтерв'ю.

Після цього Даша вирішила, що потрібно скинути зайве, хоч і розуміла, що для повернення до хорошій формі знадобиться мінімум три-чотири місяці.

«Скинути зайве виявилося досить-таки просто. Я відразу відмовилася від усього солодкого, мучного, смаженого», - заявила дівчина, зазначивши, що вона займалася спортом, хоча якийсь час вага залишався колишнім, а через пару тижнів став зменшуватися.

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