Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - и победительница проекта Даша Ульянова в прошлом была совсем другой

Красотка Даша со стройной фигурой запомнилась всем именно необычной манерой хвастаться шпагатами и миловидным личиком с пухлыми губами. При этом она не скрывает, что заметно увеличила губы и это «изменило ее жизнь».

На Instagram фан-странице "Холостяка" появилась публикация, на которой видно, как раньше выглядела бывшая возлюбленная Макса.

При этом в одном из своиз интервью Даша рассказала о своих увеличенных губах. По ее словам, несмотря на все комментарии, иногда даже очень агрессивные, ей нравятся свои губы.

«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

«то Даша?», «А де губи ділись», «Даауж Даша до увеличения губ и сейчас вообще 2 разных человека😣», «А мне здесь больше нравиться, нормальные губы, более какая то нежная и натуральная!», «Другой человек🎀», «Вот так на много лучше 👍😍», «Омг, такие красивые губы, нахрена она их испортила», «Здесь интересней она со своими губами. Зачем надо уродовать себя?», «Я противник губ... Но блин, Дашуль, правильно сделала... 😘», «Вообще не понимаю, нафига она их увеличила. Я там теперь вижу только вульгарность и накаткой женственности. До этого была нормальная симпатичная девочка. Такое ощущение, что главная задача всех барышень, которые хотят где-то засветиться, - это сделать губы. Будто без них себе счастье не найдешь 🤦», -возмутились фанаты.

Как оказалось, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и заметила, что не нравится себе лишь после неудачного фото.

«Я понимала, что нужно принимать и любить себя такой, какая есть. Но я-то знала, что могу быть абсолютно другой – стройной и подтянутой, с красивыми формами и намеком на пресс. А на меня в зеркале смотрел какой-то мишка», - вспоминала Даша ранее в интервью.

После этого Даша решила, что нужно сбросить лишнее, хоть и понимала, что для возвращения к хорошей форме понадобится минимум три-четыре месяца.

«Скинуть лишнее оказалось довольно-таки просто. Я сразу отказалась от всего сладкого, мучного, жаренного», - заявила девушка, отметив, что она занималась спортом, хотя какое-то время вес оставался прежним, а спустя пару недель стал уменьшаться.

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