Муж Аллы Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин показал новое видео с их сыном Гарри

Как передает Politeka.net, кадрами звездный отец поделился на своей странице Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Наконец-то, лето! Попрыгать на батуте до завтрака - дело важное», - подписал он ролик.

При этом сам батут на видео не попал. Там запечатлено, как Гарри подбегает к отцу и вопрос о погоде отвечает довольно неожиданно: «Я ухандохался».

Такой ответ вызвал бурную реакцию пользователей сети.

«Какой богатый словарный запас у Гарика... а погода и вправду хорошая!», «Ухондохался человек, что вы от него хотите😂», «Хорошо сказал», «Это звучало, как мат 😄», «Ухандохался! Записала для словарного запаса😂😂😂👍...», «Ой, какое он слово знает ... 😃», - пишут в комментариях.

Также кого-то из подписчиков артиста заинтересовало, что тот делал за кустом.

«А что ты делал за кустом?», - спрашивают в сети.

Напомним, Галкин удивил новым видео с маленьким сыном Пугачевой: «Весь черный и страшный».

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина вызвали восторг «мимишным» видом: «Какие же сладенькие!».

Также Politeka писала, что сын Пугачевой и Галкина обидел сестру, появилось видео: «Больно ведь».