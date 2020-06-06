Шестилетние дети легенды российской эстрады Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина, уже настоящие звезды соцсетей

Несмотря на столь юный возраст, Елизавета Галкина уже является хозяйкой странички в социальной сети Instagram, где на девочку подписаны уже 686 тысяч читателей, и каждую неделю эта цифра увеличивается.

Лиза чаще всего делится милыми домашними видео, фотографиями с братом и родителями.

Но в целом каждую новую публикацию подписчики ждут с нетерпением.

Так, свежий снимок, опубликованый Лизой в соцсети, – ее фото с братом Гарри.В кадре дети выглядят очень мило и трогательно. На Лизе – белое в рисунок платьице с пышной юбкой и белые кроссовки. На Гарри – темная футболка с буквами, спортивные брюки и обувь.

«Всем отличного выходного дня!», – подписала снимок девочка.

Буквально за первые пару десятков минут фотография набрала тысячи лайков и десятки комментариев, в которых пользователи благодарят малышку за пожелания и в ответ посылают ей теплые слова.

«Да какие вы сладенькие ❤️🙋», «Спасибо!», И Вам, милые, не хворать!!! ❤️😉💥», «Большая радость видеть этих куколок 💐💐💐», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Лиза взбудоражила публику своим дефиле по подиуму. Маленькая красотка нарядилась в платье невесты и надела фату. Такой наряд ребенку пришлось примерить еще два года назад в рамках модного показа модельера Валентина Юдашкина.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.

Также Politeka писала, что дочь Галкиной и Пугачевой показала секретное место, где прячется от родителей.