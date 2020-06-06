Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети играют в футбол
Известный российский шоумен вывел на прогулку своих детей – Лизу и Гарри. На огромном участке их с Пугачевой частного дома оказалось достаточно места для того, чтобы дети могли поиграть в футбол. Соответствующим видео Галкин поделился в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
На кадрах можно увидеть, как маленькая Лиза уверенно ведет мяч в сторону брата, однако в какой-то момент Гарри выбивает мяч, при этом случайно попадая по ноге сестры. Мальчик убегает в другую сторону с мячом, однако Лиза остается на месте, явно обиженная на брата
«Ай, ну Гарри! Трухлявая башка», - выкрикивает Лиза, получив мячом по ноге.
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«Это же футбол», - кричит в ответ ее брат.
Поклонники звездной пары уже успели отреагировать на милое семейное видео.
«Желтую карточку Гарри», «Братья они такие», «Бедная Лиза, больно ведь», «Пока следила пристально за папой - мяч забрали и ещё поддали. Да, это футбол», «Ох уж эти мальчики, звезданул мячом и все нипочем», «Гарри не пожалел Лизу», «Обладатели золотого мяча!», «Даже мяч золотой», «Зачем вы Лизу обижаете?», «Какие живчики! Глаз да глаз за ними», - пишут люди.
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