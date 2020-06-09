Зірки часто демонструють свої сідниці, над якими працюють у спортзалі 

Красуні виглядають неймовірно в облягаючому одязі і демонструють ідеальні сідниці в крихітних бікіні, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками у яких одні з найбільш бездоганних сідниць у світі. 

Почнемо з Джей Ло, яка застрахувала свої сідниці на 27 млн доларів. Зірка володіє неймовірними формами і часто хвалиться п'ятою точкою в різних вбраннях і костюмах. 

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Thank you to the @CriticsChoice Awards for such a great night! ❤️✨ I am so incredibly honored to be nominated for #BestSupportingActress for #HustlersMovie. ✨ #CriticsChoiceAwards #Ramona @chrisappleton1 @robzangardi @marielhaenn @scottbarnes68 @tombachik 📸: Getty Images

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Кім Кардашьян стала однією з "законодавців" мод на пишні форми. Після того, як красуня збільшила сідниці, жінки всього світу поголовно стали прагнути стати схожими на неї. 

Емілі Ратаковськи без сорому демонструє свої об'єми в бікіні. Цій п'ятій точці позаздрить будь-яка дівчина. 

Володаркою найкрасивіших сідниць по праву вважається модель Сьюзі Кортес. Дівчина двічі отримала титул "Міс Бум-Бум" - конкурс, який проходить в Бразилії щорічно. 

З зірок української та російської естради можна відзначити співачок Настю Каменських і Анну Сєдокову. Форми цих артисток просто вражають красою. 

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#mexicaNKa #tropical #chica #latina

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Привет, спишь? )) Я вот не могу, потому что вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY @playboy_russia 🔥🔥 Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности. За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина 🍷 . И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть. Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде ❤❤❤ MUAH @papuk_beauty @elenaball19 STYLE @ksyusha_che PHOTO @multikov

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Нагадаємо, Сьюзі Кортес похвалилася неймовірними вигинами в одній білизні. Позуючи на кріслі, вона спокусливо закинула руки за голову, дозволивши максимально насолодитися її шикарною фігурою.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес опублікувала знімок, на якому постала в спокусливому вигляді. 

Співачка одягла маленький спортивний топік, обтягнувший красиві груди, а також оголила струнку талію і накачаний прес.

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян позувала в гардеробі. Зірка позувала в стягуючій білизні власного виробництва, яка підкреслила її гідності. 

Нагадаємо, Кім Кардашьян в обтягуючому білизна виставила напоказ розкішні форми

А ще Politeka писала, що апетитна Кім Кардашьян розвалилася на підлозі і посвітила своїми «персиками» у тісному боді

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