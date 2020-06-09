Зірки часто демонструють свої сідниці, над якими працюють у спортзалі

Красуні виглядають неймовірно в облягаючому одязі і демонструють ідеальні сідниці в крихітних бікіні, передає Politeka.net. Познайоммось з зірками у яких одні з найбільш бездоганних сідниць у світі.

Почнемо з Джей Ло, яка застрахувала свої сідниці на 27 млн доларів. Зірка володіє неймовірними формами і часто хвалиться п'ятою точкою в різних вбраннях і костюмах.

Кім Кардашьян стала однією з "законодавців" мод на пишні форми. Після того, як красуня збільшила сідниці, жінки всього світу поголовно стали прагнути стати схожими на неї.

Емілі Ратаковськи без сорому демонструє свої об'єми в бікіні. Цій п'ятій точці позаздрить будь-яка дівчина.

Володаркою найкрасивіших сідниць по праву вважається модель Сьюзі Кортес. Дівчина двічі отримала титул "Міс Бум-Бум" - конкурс, який проходить в Бразилії щорічно.

З зірок української та російської естради можна відзначити співачок Настю Каменських і Анну Сєдокову. Форми цих артисток просто вражають красою.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес похвалилася неймовірними вигинами в одній білизні. Позуючи на кріслі, вона спокусливо закинула руки за голову, дозволивши максимально насолодитися її шикарною фігурою.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес опублікувала знімок, на якому постала в спокусливому вигляді.

Співачка одягла маленький спортивний топік, обтягнувший красиві груди, а також оголила струнку талію і накачаний прес.

Нагадаємо також, що Кім Кардашьян позувала в гардеробі. Зірка позувала в стягуючій білизні власного виробництва, яка підкреслила її гідності.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в обтягуючому білизна виставила напоказ розкішні форми

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