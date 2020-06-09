Звезды часто демонстрируют свои ягодицы, над которыми работают в спортзале

Красотки выглядят невероятно в облегающей одежде и демонстрируют идеальные ягодицы в крохотных бикини, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами у которых одни из самых безупречных ягодиц в мире.

Начнем с Джей Ло, которая застраховала свои ягодицы на 27 млн долларов. Звезда обладает невероятными формами и часто хвастается пятой точкой в разных нарядах и костюмах.

Ким Кардашьян стала одной из "законодательниц" мод на пышные формы. После того, как красотка увеличила ягодицы, женщины всего мира повально стали стремиться стать похожими на нее.

Эмили Ратаковски без стеснения демонстрирует свои объемы в бикини. Этой пятой точке позавидует любая девушка.

Обладательницей самых красивых ягодиц по праву считается модель Сьюзи Кортес. Девушка дважды получила титул "Мисс Бум-Бум" - конкурс, который проходит в Бразилии ежегодно.

Из звезд украинской и российской эстрады нельзя отметить певиц Настю Каменских и Анну Седокову. Формы этих артисток просто поражают красотой.

Напомним, Сьюзи Кортес похвасталась невероятными изгибами в одном белье. Позируя на кресле, она соблазнительно закинула руки за голову, позволив максимально насладится ее шикарной фигурой.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес опубликовала снимок, на котором предстала в соблазнительном виде.

Певица надела маленький спортивный топик, обтянувший красивую грудь, а также оголил стройную талию и накаченный пресс.

Напомним также, что Ким Кардашьян позировала в гардеробе. Звезда позировала в утягивающем белье собственного производства, которое подчеркнуло ее достоинства.

Напомним, Ким Кардашьян в обтягивающем белье выставила напоказ роскошные формы

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