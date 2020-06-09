Звезды часто демонстрируют свои ягодицы, над которыми работают в спортзале 

Красотки выглядят невероятно в облегающей одежде и демонстрируют идеальные ягодицы в крохотных бикини, передает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами у которых одни из самых безупречных ягодиц в мире. 

Начнем с Джей Ло, которая застраховала свои ягодицы на 27 млн долларов. Звезда обладает невероятными формами и часто хвастается пятой точкой в разных нарядах и костюмах. 

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Thank you to the @CriticsChoice Awards for such a great night! ❤️✨ I am so incredibly honored to be nominated for #BestSupportingActress for #HustlersMovie. ✨ #CriticsChoiceAwards #Ramona @chrisappleton1 @robzangardi @marielhaenn @scottbarnes68 @tombachik 📸: Getty Images

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Ким Кардашьян стала одной из "законодательниц" мод на пышные формы. После того, как красотка увеличила ягодицы, женщины всего мира повально стали стремиться стать похожими на нее. 

Эмили Ратаковски без стеснения демонстрирует свои объемы в бикини. Этой пятой точке позавидует любая девушка. 

Обладательницей самых красивых ягодиц по праву считается модель Сьюзи Кортес. Девушка дважды получила титул "Мисс Бум-Бум" - конкурс, который проходит в Бразилии ежегодно. 

Из звезд украинской и российской эстрады нельзя отметить певиц Настю Каменских и Анну Седокову. Формы этих артисток просто поражают красотой. 

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#mexicaNKa #tropical #chica #latina

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Привет, спишь? )) Я вот не могу, потому что вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY @playboy_russia 🔥🔥 Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности. За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина 🍷 . И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной - ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть. Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде ❤❤❤ MUAH @papuk_beauty @elenaball19 STYLE @ksyusha_che PHOTO @multikov

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Напомним, Сьюзи Кортес похвасталась невероятными изгибами в одном белье. Позируя на кресле, она соблазнительно закинула руки за голову, позволив максимально насладится ее шикарной фигурой.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес опубликовала снимок, на котором предстала в соблазнительном виде. 

Певица надела маленький спортивный топик, обтянувший красивую грудь, а также оголил стройную талию и накаченный пресс.

Напомним также, что Ким Кардашьян позировала в гардеробе. Звезда позировала в утягивающем белье собственного производства, которое подчеркнуло ее достоинства. 

Напомним, Ким Кардашьян в обтягивающем белье выставила напоказ роскошные формы

А еще Politeka писала, что аппетитная Ким Кардашьян развалилась на полу и посветила своими «персиками» в тесном боди

Также Politeka сообщала, что знойная Ким Кардашьян без одежды свела с ума спелыми формами