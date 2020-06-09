Артистка «Квартал 95» Лєра Товстолес підкорила формами в рожевому купальнику

Красуня записала та опублікувала в Instagram відео, на якому демонструє свою струнку фігуру, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах блондинка спочатку постає в сукні, лежачи на кріслі, а потім переміщається в цьому ж вбранні по різних місцях, поки в результаті не "зриває" її з себе.

Лєра постала в маленькому бікіні, яке підкреслило її струнку фігуру. Тонкі лямки виділили талію, трикутники тканини прикрили невеликі груди, а маленькі плавки натяглися на сідницях і ледь не засвітили найінтимніше.

Завершили образ зірки стильні окуляри і красиве кольє. Образ вийшов яскравим і свіжим.

"Коли літо настало занадто швидко) +30 💦 До моря готова", - написала Лєра.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 1000 переглядів і трохи коментарів.

"Це бомбааа💥💥", "Уфффф!)))) дуже 🔥🔥🔥😘", "Все сталося дуже швидко)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Лєра Товстолес поділилася фотографією зі свого нового ефіру на «Руському радіо Україна». За словами самої Лєри, на цей раз їй вдалося розвеселити самого підкорювача жіночих сердець Макса Барських.

На знімку Лєра сиділа в навушниках перед мікрофоном, явно записуючи ефір.

Раніше повідомлялося, що Лєра Товстолес постала в зухвалому топі білого кольору, поверх якого натягнула ще один, але вже прозорий, а також у штанях соковитого синього відтінку. Погляд чіпляють "осина" талія і пружні округлості.

У волосся Лера вплела синю стрічку і одягла на голову навушники.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" у міні-топі показала ідеальні вигини після тренування.

Як повідомляла Politeka, красуня з "Квартал 95" спустила штани і побешкетувала із коханим на ліжку.

Також Politeka писала, що епатажна блондинка з "Квартал 95" блиснула дарами природи у прозорому топі.