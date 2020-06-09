Артистка «Квартал 95» Лера Товстолес покорила формами в розовом купальнике

Красотка записала и опубликовала в Инстаграм видео, на котором демонстрирует свою стройную фигуру, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах блондинка сначала предстает в платье, лежа на кресле, а затем перемещается в этом же наряде по разным местам, пока в итоге не "срывает" его с себя.

Лера предстала в маленьком бикини, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Тонкие лямки выделили талию, треугольники ткани прикрыли небольшую грудь, а маленькие плавки натянулись на ягодицах и едва не засветили самое интимное.

Завершили образ звезды стильные очки и красивое колье. Образ получился ярким и свежим.

"Когда лето наступило слишком быстро) +30 💦 К морю готова", - написала Лера.

За 40 минут публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев.

"Это бомбааа💥💥", "Уфффф!)))) очень 🔥🔥🔥😘", "Все случилось слишком быстро)", - написали пользователи сети.

Напомним, Лера Товстолес поделилась фотографией со своего нового эфира на «Русском радио Україна». По словам самой Леры, в этот раз ей удалось развеселить самого покорителя женских сердец Макса Барских.

На снимке Лера сидела в наушниках перед микрофоном, явно записывая эфир.

Ранее сообщалось, что Лера Товстолес предстала в дерзком топе белого цвета, поверх который натянула еще один, но уже прозрачный, а также в штанах сочного синего оттенка. Взгляд цепляют ее "осиная" талия и упругие округлости.

В волосы Лера вплела синюю ленту и надела на голову наушники.

Напомним, звезда "Квартал 95" в мини-топе показала идеальные изгибы после тренировки.

Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" приспустила штаны и пошалила с любимым на кровати.

Также Politeka писала, что эпатажная блондинка из "Квартал 95" сверкнула дарами природы в прозрачном топе.