Артистка «Квартал 95» Лера Товстолес покорила формами в розовом купальнике

Красотка записала и опубликовала в Инстаграм видео, на котором демонстрирует свою стройную фигуру, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) 

На кадрах блондинка сначала предстает в платье, лежа на кресле, а затем перемещается в этом же наряде по разным местам, пока в итоге не "срывает" его с себя. 

Лера предстала в маленьком бикини, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Тонкие лямки выделили талию, треугольники ткани прикрыли небольшую грудь, а маленькие плавки натянулись на ягодицах и едва не засветили самое интимное. 

Завершили образ звезды стильные очки и красивое колье. Образ получился ярким и свежим. 

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"Когда лето наступило слишком быстро) +30 💦 К морю готова",  - написала Лера. 

За 40 минут публикация собрала более 1000 просмотров и немного комментариев. 

"Это бомбааа💥💥", "Уфффф!)))) очень 🔥🔥🔥😘", "Все случилось слишком быстро)", - написали пользователи сети. 

Напомним, Лера Товстолес поделилась фотографией со своего нового эфира на «Русском радио Україна». По словам самой Леры, в этот раз ей удалось развеселить самого покорителя женских сердец Макса Барских.

На снимке Лера сидела в наушниках перед микрофоном, явно записывая эфир. 

Ранее сообщалось, что  Лера Товстолес предстала в дерзком топе белого цвета, поверх который натянула еще один, но уже прозрачный, а также в штанах сочного синего оттенка. Взгляд цепляют ее "осиная" талия и упругие округлости.

В волосы Лера вплела синюю ленту и надела на голову наушники. 

Напомним, звезда "Квартал 95" в мини-топе показала идеальные изгибы после тренировки.

Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" приспустила штаны и пошалила с любимым на кровати.

Также Politeka писала, что эпатажная блондинка из "Квартал 95" сверкнула дарами природы в прозрачном топе.