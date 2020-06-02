Звезда Студии «Квартал 95» Лера Товстолес рассказала о том, как развлекалась с Максом Барских

Яркая блондинка из «Женского Квартала» опубликовала новый пост в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Звезда поделилась фотографией со своего нового эфира на «Русском радио Україна». По словам самой Леры, в этот раз ей удалось развеселить самого покорителя женских сердец Макса Барских.

«Сегодня мы хорошенько повеселили @max_barskih , он оказался таким милым, что мне пришлось украсть его шоколадку и навсегда сохранить ее остатки. Я буду ее нюхать... ой хранить ... ой съем ее», - пошутила Товстолес в подписи к фото.

На снимке Лера сидит в наушниках перед микрофоном, явно записывая эфир. Звезда одета в стильный черный пиджак и белую футболку. Акцентов ее образу добавляют массивные украшения и яркая красная помада.

Подписчики юмористки не могли пройти мимо ее нового поста.

«Какая ты красивая!», «Классная фотография», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Товстолес показала подтянутые формы. На фото Лера позирует в лосинах, кроссовках и коротком топе. Красотка развернулась спиной к камере, демонстрируя пятую точку и подкачанную спину. Образ Товстолес дополнила собранными в гульку волосами. Звезда игриво приподняла одну ножку, стоя на балконе, чтобы фото получилось немного пикантным.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под публикацией. Все из-за того, что красотка опубликовала снимок в сторис Инстаграма.

Напомним, звезда "Квартал 95" в мини-топе показала идеальные изгибы после тренировки.

Как сообщала Politeka, красотка из "Квартал 95" приспустила штаны и пошалила с любимым на кровати.

Также Politeka писала, что эпатажная блондинка из "Квартал 95" сверкнула дарами природы в прозрачном топе.